Успенскую раскритиковали за подражание Бардо

Певица написала в микроблоге, что знакомые отмечают ее большое сходство с одной из первых красавиц мира прошлого века — Бриджит Бардо.

Сравнение, безусловно, лестное. И вот Успенская решила предстать перед подписчиками в образе своего кумира. По возможности скопировала прическу, макияж секс-символа 60-х годов, фотограф определился с ракурсом — и снимок был выложен в инстаграм.

«Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — подписала она фотографию.

Реакция подписчиков была однозначной — сходство минимальное. Кто— то написал об этом деликатно, кто-то в выражениях не постеснялся.