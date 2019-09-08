Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успенскую раскритиковали за подражание Бардо 

Рамблер 1 час назад
Успенскую раскритиковали за подражание Бардо
Фото: РИА Новости
Певица написала в микроблоге, что знакомые отмечают ее большое сходство с одной из первых красавиц мира прошлого века — Бриджит Бардо.
Сравнение, безусловно, лестное. И вот Успенская решила предстать перед подписчиками в образе своего кумира. По возможности скопировала прическу, макияж секс-символа 60-х годов, фотограф определился с ракурсом — и снимок был выложен в инстаграм.
«Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — подписала она фотографию.
Реакция подписчиков была однозначной — сходство минимальное. Кто— то написал об этом деликатно, кто-то в выражениях не постеснялся.
«Ахаха …похожа, как свинья на ёжа», «Уважаю ваше творчество, но вы совсем не Бриджит», «Чтобы быть похожей на молодую Бриджит Бардо, нужно, как минимум, быть молодой».
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ядерных бомбах США нашли дефекты
В ядерных бомбах США нашли дефекты2
«Нас не касается»: Крым ответил Украине
«Нас не касается»: Крым ответил Украине40
РФ ответила на выдачу «ценного свидетеля» по делу MH17
РФ ответила на выдачу «ценного свидетеля» по делу MH1710
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот6
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился30
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
03:08
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
03:41
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Политика Происшествия
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
01:46
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина В мире
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Избран новый глава Ингушетии
02:43
Избран новый глава Ингушетии
Кавказ Политика
Катамадзе призналась в любви к россиянам
01:17
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Шоу-бизнес Общество
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение