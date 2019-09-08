Успенскую раскритиковали за подражание Бардо 

Певица написала в микроблоге, что знакомые отмечают ее большое сходство с одной из первых красавиц мира прошлого века — Бриджит Бардо.
Сравнение, безусловно, лестное. И вот Успенская решила предстать перед подписчиками в образе своего кумира. По возможности скопировала прическу, макияж секс-символа 60-х годов, фотограф определился с ракурсом — и снимок был выложен в инстаграм.
«Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — подписала она фотографию.
Реакция подписчиков была однозначной — сходство минимальное. Кто— то написал об этом деликатно, кто-то в выражениях не постеснялся.
«Ахаха …похожа, как свинья на ёжа», «Уважаю ваше творчество, но вы совсем не Бриджит», «Чтобы быть похожей на молодую Бриджит Бардо, нужно, как минимум, быть молодой».