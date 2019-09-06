Подсчитана стоимость свадьбы Собчак

Подсчитана стоимость свадьбы Ксении Собчак

Гендиректор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов заявил, что в месте проведения банкета очень высока стоимость свадебного кейтеринга — 40 тысяч рублей на человека. По его оценке, только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей.

Морозов добавил, что декорирование зала и услуги флориста будут стоить еще минимум четыре миллиона рублей. Он также пояснил, что к этой сумме нужно добавить аренду помещения, которое полностью закроют под свадьбу.

Подруги Собчак рассказали изданию, что телеведущая оплатит торжество рекламными публикациями в Instagram. По данным газеты, на свадьбу приглашены около 300 гостей.

Ранее сообщалось, что молодожены отпразднуют свадьбу в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco. Список приглашенных пока неизвестен.

В январе 2019 года в одном из московских ресторанов между бывшим супругом телеведущей Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Театральный деятель приехал в заведение в компании Собчак. Мужчины подрались на почве ревности.

В марте 2019 года бывшие возлюбленные подтвердили слухи о расставании. Они пояснили, что достаточно давно живут отдельно и каждый своей жизнью. У Собчак и Виторгана в браке родился сын Платон.