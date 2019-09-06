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Подсчитана стоимость свадьбы Ксении Собчак 

Lenta.ru 2 часа назад
Подсчитана стоимость свадьбы Собчак
Фото: РИА Новости
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Гендиректор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов заявил, что в месте проведения банкета очень высока стоимость свадебного кейтеринга — 40 тысяч рублей на человека. По его оценке, только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей.
Морозов добавил, что декорирование зала и услуги флориста будут стоить еще минимум четыре миллиона рублей. Он также пояснил, что к этой сумме нужно добавить аренду помещения, которое полностью закроют под свадьбу.
Подруги Собчак рассказали изданию, что телеведущая оплатит торжество рекламными публикациями в Instagram. По данным газеты, на свадьбу приглашены около 300 гостей.
Ранее сообщалось, что молодожены отпразднуют свадьбу в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco. Список приглашенных пока неизвестен.
В январе 2019 года в одном из московских ресторанов между бывшим супругом телеведущей Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Театральный деятель приехал в заведение в компании Собчак. Мужчины подрались на почве ревности.
В марте 2019 года бывшие возлюбленные подтвердили слухи о расставании. Они пояснили, что достаточно давно живут отдельно и каждый своей жизнью. У Собчак и Виторгана в браке родился сын Платон.
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Комментарии9
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Евгений Морозов , Москва
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