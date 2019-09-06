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300 гостей и 16 миллионов: оценена свадьба Собчак и Богомолова 

Рамблер 46 минут назад
Подсчитана стоимость свадьбы Собчак
Фото: РИА Новости
Предстоящее бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей. Генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов оценил бюджет мероприятия в 16 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, друзья пары сообщили, что уже получили приглашения на торжество, однако место регистрации и банкета там не указано. Их дополнительно сообщат при помощи СМС-рассылки непосредственно в день свадьбы.
«Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете», — цитирует издание слова приятеля Константина Богомолова.
По словам генерального директора концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, «в том заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека».
«С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще, как минимум, 4 миллиона рублей», — отметил он.
При этом Морозов высказал мнение, что «финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья». С ним согласились и подруги телеведущей, уточнившие газете, что «за свадебные хлопоты Богомолов и Собчак расплатятся бартером».
Ранее Константин Богомолов в интервью «Московскому комсомольцу» признался Ксении Собчак в любви и заявил, что «для него это навсегда».
Комментарии22
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Евгений Морозов , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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