Подсчитана стоимость свадьбы Собчак

300 гостей и 16 миллионов: оценена свадьба Собчак и Богомолова

По данным издания, друзья пары сообщили, что уже получили приглашения на торжество, однако место регистрации и банкета там не указано. Их дополнительно сообщат при помощи СМС-рассылки непосредственно в день свадьбы.

«Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете», — цитирует издание слова приятеля Константина Богомолова.

По словам генерального директора концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, «в том заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека».

«С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще, как минимум, 4 миллиона рублей», — отметил он.

При этом Морозов высказал мнение, что «финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья». С ним согласились и подруги телеведущей, уточнившие газете, что «за свадебные хлопоты Богомолов и Собчак расплатятся бартером».