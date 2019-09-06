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Джанабаева ушла от Константина Меладзе 

News.ru + ещё 5 53 минуты назад
Джанабаева ушла от Меладзе
Фото: News.ru
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
Да, моё сотрудничество с Константином Меладзе прекращено, — призналась певица в Instagram.
Она добавила, что благодарна продюсеру, так как именно он открыл ей дорогу в шоу-бизнес.
Ранее News.ru писал о том, что Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения. Заслуженному артисту РФ 23 июня исполнилось 54 года. Певица выложила в Instagram фото, где они с мужем запечатлены в бассейне.
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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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