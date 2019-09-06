Джанабаева ушла от Меладзе

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Да, моё сотрудничество с Константином Меладзе прекращено, — призналась певица в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 6 Сен 2019 в 12:29 PDT

Она добавила, что благодарна продюсеру, так как именно он открыл ей дорогу в шоу-бизнес.