Валерия потеряла ребенка от Пригожина

По словам Валерии, они с Пригожиным хотели совместных детей несмотря на то, что у них было по три ребенка от предыдущих отношений. Однако на втором месяце беременности Валерия, не зная о своем положении, лечила сильный грипп мощными антибиотиками.

«И потом вот буквально через две недели после болезни я поняла, что в положении. Все тесты показали. Я сдала кровь. Врачи сказали, что надо ждать, как все будет развиваться», — цитирует поп-исполнительницу Teleprogramma.pro.

Через несколько дней после обследования у певицы произошло отторжение плода. Ей нужно было летать на следующий день на гастроли. Как сообщает Валерия, именно благодаря работе удалось пережить потерю.

Ранее сообщалось, что Пригожин заступился за Киркорова.