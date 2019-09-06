Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерия потеряла ребенка от Пригожина 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Фото: РИА Новости
Певица Валерия в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
По словам Валерии, они с Пригожиным хотели совместных детей несмотря на то, что у них было по три ребенка от предыдущих отношений. Однако на втором месяце беременности Валерия, не зная о своем положении, лечила сильный грипп мощными антибиотиками.
«И потом вот буквально через две недели после болезни я поняла, что в положении. Все тесты показали. Я сдала кровь. Врачи сказали, что надо ждать, как все будет развиваться», — цитирует поп-исполнительницу Teleprogramma.pro.
Через несколько дней после обследования у певицы произошло отторжение плода. Ей нужно было летать на следующий день на гастроли. Как сообщает Валерия, именно благодаря работе удалось пережить потерю.
Ранее сообщалось, что Пригожин заступился за Киркорова.
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
Газета.Ru: последние новости
СМИ узнали подробности о свадьбе Собчак и Богомолова СМИ узнали подробности о свадьбе Собчак и Богомолова Гафта частично парализовало после инсульта Гафта частично парализовало после инсульта Латвийская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык Латвийская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ткнул 10-15 раз. Памфилова раскрыла подробности нападения
Ткнул 10-15 раз. Памфилова раскрыла подробности нападения33
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии353
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет17
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой27
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию
Лукашенко потребовал от России «не наклонять» Белоруссию195
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение