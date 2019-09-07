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Валерия и Пригожин потеряли сына 

Рамблер + ещё 17 9 минут назад
Валерия и Пригожин потеряли сына
Фото: РИА Новости
Звездной паре приходится заботиться о шестерых наследниках. У певицы трое детей от предыдущего брака, и продюсер также имеет троих детей от прошлых отношений.
Их союзу предшествовали немалые испытания — оба прошли через неудачные браки, разочарования и предательства близких людей.
Однако судьба сложилась так, что звздам удалось встретить друг друга, и, наконец, обрести семейное счастье.
Валерия и Иосиф вместе уже 15 лет. В начале их совместной жизни поклонники ждали, когда звезды объявят о прибавлении семейства, но этого не произошло.
И вот теперь, спустя годы, в эфире программы «Судьба человека»
Валерия рассказала, что они потеряли своего еще не рожденного сына.
«Я очень сильно заболела. Мне было так плохо, что пришлось принять большую дозу антибиотиков. Тогда я еще не знала, что беременна. Потом, когда тесты уже показали положительный результат, мы стали ждать. Врачи сказали, что предсказать что-то сложно, но мы надеялись», — приводит слова артистки Starhit.ru.
Да, певица могла стать матерью в четвертый раз, и родители даже успели подобрать имя для будущего сына. Его хотели назвать Егором.
Но судьба распорядилась по-своему, и у Валерии случился выкидыш. Наверное, к счастью, что она и муж на тот момент были очень плотно заняты работой. Это помогло им пережить потерю.
«На следующий день мне нужно было лететь на гастроли. Вот так мы и пережили. Мы все свои раны залечиваем в работе», — рассказала певица.
Звездная пара сосредоточилась на концертной деятельности и на заботе о других детях. Они считают, что им очень повезло друг с другом. Пригожин порой конфликтует со старшими детьми, но Валерия старается сохранять мир в большой семье.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Другое , StarHit
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