«Здесь Латвия»: Вайкуле досталось за русский язык

Латвии раскритиковали певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугари артистка в основном общалась и пела на русском языке. По словам местной журналистки, из-за этого многие слушатели покинули выступление исполнительницы.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане подвергла критике певицу Лайму Вайкуле после того, как 65-летняя артистка, выступая на концерте в Каугари, по большей степени общалась и пела на русском языке. По мнению соотечественницы исполнительницы, Вайкуле «опустилась до уровня национальных аборигенов», решив говорить по-русски. Она также сообщила, что из-за этого якобы многие латыши, обидевшись на Лайму, ушли с выступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Neatkarīga.

Вместе с тем журналистка подчеркнула, что никогда не боролась против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом.

«Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия, и госязык здесь — латышский. Это просто вопрос уважения, и все», — заключила она.

В конце этого августа Вайкуле, как известно, вступила в публичную перепалку с композитором Игорем Крутым. Разногласия между звездами возникли из-за ежегодного фестиваля «Новая волна», одним из основателей которого является народный артист России . После переноса конкурса в Сочи в середине этого десятилетия Лайма спустя некоторое время организовала в Юрмале (именно там долгие годы проходила «Новая волна») свой собственный фестиваль «Рандеву», и это якобы вывело Игоря из себя.

Первой о напряженных отношениях с коллегой рассказала сама Вайкуле, заявившая, что Крутой теперь считает ее предательницей.

«Игорь злился на меня. Мол, я предательница, сделала фестиваль. Он обижается несправедливо», — поделилась Вайкуле в интервью YouTube-каналу «А поговорить».

Продюсер, в свою очередь, парировал, что его коллега «лукавит». Комментируя ситуацию Крутой сказал, что когда он вел переговоры по поводу возвращения «Новой волны» в Юрмалу, Вайкуле параллельно с этим уже занималась организацией собственного фестиваля.

«А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — цитируют его «Аргументы и факты».

По словам Крутого, никаких вопросов к Вайкуле у него не осталось, но «каждый живет по своей совести».

«Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь», — подытожил музыкант.

Отвечая на слова композитора, Вайкуле при этом заверила, что выступает за проведение «Новой волны» в Юрмале.

«Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс. Я хочу, чтобы он вернулся. Не понимаю, почему не может быть два фестиваля. У нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля», — заявила она.

Согласно артистке, у них с продюсером совершенно разные по тематике мероприятия. «У Игоря — конкурс, а у меня — фестиваль. Мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к „Новой волне“. В Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики…» — пояснила Лайма.

Позднее, впрочем, стало известно, что ежегодный международный конкурс молодых исполнителей в Юрмалу не вернется и будет проходить исключительно в России. Об этом рассказал сам Крутой, председатель жюри «Новой волны».

«Музыка должна быть вне политики. Каждый год к участникам новые требования, на конкурсе новые звуки и тембры, новый репертуар. Желаю, чтобы участники справились с волнением. Их участие от многого зависит — от погоды, акустики. Это интереснейшее соревнование. В рамках этого конкурса будут рождаться новые звезды. Желаю, чтобы эти шесть дней конкурса пролетели как позитивный момент и запомнились нам, всем здоровья», — цитирует музыканта RG.

Конкурс «Новая волна» проходил в латвийской Юрмале с 2002 года, но в 2014-м переехал в Сочи из-за санкций в отношении нескольких российских артистов. С тех пор он неизменно проводился на территории России.