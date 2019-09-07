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Королевская семья осудила Меган Маркл за решение нанять голливудских пиарщиков 

360tv.ru + ещё 3 46 минут назад
Во дворце осудили Меган Маркл за голливудских пиарщиков
Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Букингемский дворец возмутило решение герцогини Сассекской Меган Маркл нанять американскую PR-компанию, чтобы восстановить испорченную репутацию. Об этом сообщила газета The Sun.
Голливудский агент, юрист и бизнес-менеджер теперь тщательно следят за карьерой супруги британского принца Гарри, а также, как полагают, за выходом первой детской книги Меган.
По словам королевских инсайдеров, по традиции такие вопросы решаются и контролируются только сотрудниками Букингемского дворца.
Поэтому агент Ник Коллинз, бизнес-менеджер Эндрю Мейер и адвокат Рик Дженов консультируют Маркл тайно. Источник из Голливуда сообщил журналистам, что Коллинз фильтрует предложения о сделках и передает их Меган.
В то же время источник, близкий к королевской семье, подтвердил, что участие посторонних фирм в делах Меган «озадачивает».
«Постоянный член королевской семьи, как ожидается, должен доверять эту работу исключительно сотрудникам дворца, которые уравновешивают индивидуальные желания с тем, что более соответствует нуждам династии», — сказал инсайдер.
Напомним, что имя Меган Маркл снова пестрит во всех заголовках после новости о том, что герцогиня сменила PR-менеджеров. За год жизни во дворце Меган утратила свой имидж и хорошую репутацию. Герцогиня надеется, что соотечественники помогут ей вернуть себе доброе имя.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Эндрю Мейер
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