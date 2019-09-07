Пугачева вернулась на злосчастный Рижский вокзал

Пугачева вернулась из Юрмалы на злосчастный перрон Рижского вокзала

Интересно, что на перроне звезду встречала толпа журналистов. Одна из корреспондентов заметила, что Примадонна «все краше выглядит». На это Алла Пугачева ответила в свойственной шутливой манере: «Особенно после вагона. Эх, не спишь там».

Также во время программы будет затронута тема «вечной молодости» Примадонны. Оказывается, в Латвии певица делала некие процедуры. Корреспонденты спросили Галкина, не болит ли после них у жены живот. На что он лаконично ответил: «Да, побаливает».

Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу. Звезда заехала с водителем на автомобиле прямо на перрон, что вызвало недовольство многих россиян. Сама Примадонна предпочла скандальную ситуацию не комментировать.