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Пугачева вернулась из Юрмалы на злосчастный перрон Рижского вокзала 

Teleprogramma.pro + ещё 2 34 минуты назад
Пугачева вернулась на злосчастный Рижский вокзал
Фото: ТАСС
Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин вместе с детьми закончили свой отдых в Юрмале. На фанатской страничке звезды в Instagram появилась видеозапись с приездом исполнительницы с семейством на перрон Рижского вокзала столицы. Подробности того, как Примадонна отдохнула в Юрмале, будут показаны на канале НТВ в программе «Ты не поверишь!»
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Posted @withrepost • @tnp_ntv_official Ты не поверишь! В это воскресенье вы увидите, как Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. Какие процедуры принимала Примадонна на пару с Максимом Галкиным? Филипп Киркоров тает на глазах! Неужели король эстрады лег под нож пластического хирурга? Отчего Валерий Леонтьев потерял дар речи? @alla_orfey @maxgalkinru @ntvru #нтв #тынеповеришь #эксклюзив #новости #шоубизнес #москва #аллапугачева #пугачева #максимгалкин #галкин #филиппкиркоров #киркоров #валерийлеонтьев #леонтьев

Публикация от  Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Интересно, что на перроне звезду встречала толпа журналистов. Одна из корреспондентов заметила, что Примадонна «все краше выглядит». На это Алла Пугачева ответила в свойственной шутливой манере: «Особенно после вагона. Эх, не спишь там».
Также во время программы будет затронута тема «вечной молодости» Примадонны. Оказывается, в Латвии певица делала некие процедуры. Корреспонденты спросили Галкина, не болит ли после них у жены живот. На что он лаконично ответил: «Да, побаливает».
Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу. Звезда заехала с водителем на автомобиле прямо на перрон, что вызвало недовольство многих россиян. Сама Примадонна предпочла скандальную ситуацию не комментировать.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Максим Галкин , НТВ , Юрмала
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