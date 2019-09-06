Без Бабкиной и с девушками: Гор весело провел время

Музыкант Евгений Гор опубликовал в сториз своего Instagram видео и фото, на которых он танцует, поет и позирует рядом с разными девушками. «Телепрограмма» отмечает , что рядом с ним в этот момент нет певицы Надежды Бабкиной, с которой он живет в неофициальном браке.

Судя по публикациям, Гор в этот день выступал на мероприятии. Накануне он вместе с Бабкиной посетил премьеру фильма «Одесса» Валерия Тодоровского . 69-летняя певица опубликовала их совместное фото в Instagram, а пользователи заявили, что 39-летний Гор напоминает ее внука, и раскритиковали их пару.

«Как внук похож, копия», — написала @natsy_yu9 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ничего красивого нет, пожилая дама вся в пластике, сильно видоизменилась за годы, рот не закрывается, и рядом молодой крепкий интересный мужчина, которого действительно жаль, её сопровождает уже много лет, а ведь он моложе её сына по возрасту», — заявила @tatyanatopilskaya1408.

Она отметила, что у сына Бабкиной успешно сложилась личная жизнь, у него есть молодая жена и двое детей, «а у Евгения ничего».

Бабкина и Гор познакомились в 2003 году. В 2015-м появились слухи об их расставании, но сама певица опровергла их в интервью «Комсомольской правде». По ее словам, у них с Гором «все шикарно просто» и она счастлива с ним, как женщина. Бабкина отмечала, что они с Гором перестали появляться на публике вместе, так как устали от шумихи вокруг себя.