Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу

Два месяца назад Пугачева с мужем и младшими детьми скандально отправилась на отдых в Латвию — к ее личному вагону поезда их прямо по железнодорожной платформе привез автомобиль. В Россию с тех пор певица так и не вернулась.

Около полуночи в популярном аккаунте, который в инстаграме ведут фанаты примадонны, было опубликовано фото с ней на берегу Рижского залива. На нем Пугачева и Галкин сидят за столиком, установленным лишь в нескольких десятках метрах от воды. На нем лежат столовые приборы и свечи. Певица и телеведущий смотрят в камеру и улыбаются.

В подписи к снимку не сказано, где и когда он был сделан. По данным «Телепрограммы», недавно, однако Пугачева и Галкин выглядят на фотографии несколькими годами младше своего нынешнего возраста.