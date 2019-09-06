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Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу
Фото: Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин сходили на свидание на берегу Рижского залива, сообщает «Телепрограмма».
Два месяца назад Пугачева с мужем и младшими детьми скандально отправилась на отдых в Латвию — к ее личному вагону поезда их прямо по железнодорожной платформе привез автомобиль. В Россию с тех пор певица так и не вернулась.
Около полуночи в популярном аккаунте, который в инстаграме ведут фанаты примадонны, было опубликовано фото с ней на берегу Рижского залива. На нем Пугачева и Галкин сидят за столиком, установленным лишь в нескольких десятках метрах от воды. На нем лежат столовые приборы и свечи. Певица и телеведущий смотрят в камеру и улыбаются.
В подписи к снимку не сказано, где и когда он был сделан. По данным «Телепрограммы», недавно, однако Пугачева и Галкин выглядят на фотографии несколькими годами младше своего нынешнего возраста.
Вчера в инстаграме, который Алла Пугачева ведет сама, она разместила фото дерева — находки для модельеров. Часть его ветвей светлые и свисают вдоль ствола, часть, на верхушке, — зеленые и торчат в разные стороны. Многие комментаторы высказали мнение, что подобным образом выглядит Филипп Киркоров.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
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