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Ники Минаж объявила об окончании карьеры 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Ники Минаж объявила об окончании карьеры
Фото: Reuters
Американская певица Ники Минаж проинформировала о завершении карьеры. Об этом она написала на своей странице в твиттере.
По словам 36-летней исполнительницы, она приняла такое решение для того, чтобы посвятить время семье. Она выразила уверенность, что ее подписчики за нее порадуются, а также обратилась к фанатам.
Ранее Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой. Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим "мужем" и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.
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