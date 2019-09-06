Ники Минаж объявила об окончании карьеры

Американская певица Ники Минаж проинформировала о завершении карьеры. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По словам 36-летней исполнительницы, она приняла такое решение для того, чтобы посвятить время семье. Она выразила уверенность, что ее подписчики за нее порадуются, а также обратилась к фанатам.

Ранее Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой. Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим "мужем" и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.