«Нет смысла бояться смерти»: рыжий «Иванушка» почтил память Сорина

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в память об Игоре Сорине выложил в своем Instagram фрагмент его интервью с рассуждениями о смерти.

«21 год без Игорька…», — написал Андрей Григорьев-Апполонов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В видеозаписи скончавшийся 4 сентября 1998 года бывший солист группы «Иванушки International» заявляет, что не стоит бояться смерти.

«Раньше я боялся смерти, у меня был такой период, когда я начал о ней думать. А потом я понял, что она может являться только лишь советчиком, другом. Зная, что нет ничего тяжелее и страшнее, чем прикосновение этого, начинаешь ощущать, что остальное не имеет значения. А это — то, что нам дано. Это всегда рядом с нами с левой стороны. Не имеет смысла вообще чего-либо бояться», — заявил он.

В комментариях к записи поклонницы группы вспомнили, как переживали из-за смерти Игоря Сорина, выпавшего из окна.

«Помню этот день. Будто оборвалось что-то. Скучаем. Любим. Помним. Всегда», — написала aline_muse.