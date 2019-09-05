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Продюсер «Ласкового мая» озвучил претензии к Шатунову 

Рамблер 2 часа назад
Продюсер «Ласкового мая» озвучил претензии к Шатунову
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в Instagram, что не ссорился с певцом Юрием Шатуновым и пытается уберечь его «от огромной опасности».
Ранее Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов отказался от участия в группе «Ласковый май» и больше не имеет права исполнять такие песни, как «Белые розы» или «Седая ночь».
В свою очередь Юрий Шатунов в своем Instagram заверил поклонников, что «принимал участие в создании» хитов и имеет «все документы на их публичное исполнение».
«Ещё раз вам хочу сказать: мы с Юрой Шатуновым никогда не ссорились. Мы остаемся родственниками, кумовьями, и никогда с ним не вступали ни в какие перепалки. Речь идёт о его директоре, который занял такую позицию и не хочет, чтобы Юра заключил договор с правообладателями, тем самым подвергая его огромной опасности, и может, практически, закрыть его творчество», — пояснил Разин (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Он также выразил надежду, что Шатунов скоро ему позвонит и они «решат все вопросы».
«Юра — хороший парень. У меня есть некоторые претензии по поводу его отношения к одноклассникам и воспитателям, но, в целом, я его уважаю и он остается моим другом», — пояснил продюсер.
Ранее Андрей Разин выложил в своем аккаунте в соцсети копию решения суда о закреплении за ним права на песни группы «Ласковый май» и пригрозил административной и уголовной ответственностью, «если указанные песни будут исполняться без передачи на это прав».
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин
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