Продюсер «Ласкового мая» озвучил претензии к Шатунову

Ранее Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов отказался от участия в группе «Ласковый май» и больше не имеет права исполнять такие песни, как «Белые розы» или «Седая ночь».

В свою очередь Юрий Шатунов в своем Instagram заверил поклонников, что «принимал участие в создании» хитов и имеет «все документы на их публичное исполнение».

«Ещё раз вам хочу сказать: мы с Юрой Шатуновым никогда не ссорились. Мы остаемся родственниками, кумовьями, и никогда с ним не вступали ни в какие перепалки. Речь идёт о его директоре, который занял такую позицию и не хочет, чтобы Юра заключил договор с правообладателями, тем самым подвергая его огромной опасности, и может, практически, закрыть его творчество», — пояснил Разин (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также выразил надежду, что Шатунов скоро ему позвонит и они «решат все вопросы».

«Юра — хороший парень. У меня есть некоторые претензии по поводу его отношения к одноклассникам и воспитателям, но, в целом, я его уважаю и он остается моим другом», — пояснил продюсер.

Ранее Андрей Разин выложил в своем аккаунте в соцсети копию решения суда о закреплении за ним права на песни группы «Ласковый май» и пригрозил административной и уголовной ответственностью, «если указанные песни будут исполняться без передачи на это прав».