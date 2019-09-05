Умер исполнитель песни «Снег кружится»

Скончался певец и музыкант Юрий Петерсон, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников артиста. Самому известному исполнителю совестного хита «Снег кружится» был 71 год.

Причины смерти музыканта не сообщаются.

Юрий Петерсон родился в Риге, где впоследствии окончил консерваторию по классу кларнета. Позже самостоятельно выучился играть на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано и гитаре.

Петерсон известен своим участием в ВИА «Весёлые ребята», «Электрон», «Поющие гитары», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении звучали такие хиты как «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и другие.

Особую популярность Петерсону принесло исполнение песни «Снег кружится» композитора Сергея Березина на стихи Лидии Козловой.

В начале 2000-х Петерсон был инициатором воссоединения ВИА «Пламя». Участники ансамбля дали несколько концертов и записали альбом из пары композиций.