Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер исполнитель песни «Снег кружится» 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
Фото: соцсети
Скончался певец и музыкант Юрий Петерсон, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников артиста. Самому известному исполнителю совестного хита «Снег кружится» был 71 год.
Причины смерти музыканта не сообщаются.
Юрий Петерсон родился в Риге, где впоследствии окончил консерваторию по классу кларнета. Позже самостоятельно выучился играть на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано и гитаре.
Петерсон известен своим участием в ВИА «Весёлые ребята», «Электрон», «Поющие гитары», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении звучали такие хиты как «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и другие.
Особую популярность Петерсону принесло исполнение песни «Снег кружится» композитора Сергея Березина на стихи Лидии Козловой.
В начале 2000-х Петерсон был инициатором воссоединения ВИА «Пламя». Участники ансамбля дали несколько концертов и записали альбом из пары композиций.
Комментарии23
Шоу-бизнес , Сергей Березин , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме52
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада183
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября69
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект2
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Российские спецназовцы погибли в Сирии511
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение