Семчев раскрыл секрет экстремального похудения

Как сбросить 100 кг: Семчев поделился секретом экстремального похудения

Актёр Александр Семчев в интервью изданию teleprogramma.pro рассказал , как ему удалось похудеть на 100 килограммов. Оказалось, что сбросить вес артисту помогла специальная диета.

Ещё несколько лет назад вес артиста достигал 200 кг, что доставляло ему большие проблемы со здоровьем: медики диагностировали у Семчева сахарный диабет, кроме того его мучали постоянно повышенное артериальное давление и одышка. Однажды Семчев поставил себе задачу — похудеть к своему юбилею в 2019 году. Ему это удалось. При этом вопреки расхожему мнению артисту не пришлось прибегать к операции: никакой резекции желудка, как уверены многие его поклонники, актёру не проводили.

Секрет похудения популярного артиста заключается в специально диете. Сегодня рацион актера состоит из куриных грудок, мяса индейки, рыбы, сырых овощей и большого количества воды для усиления метаболизма. Семчев также отметил, что стал есть гораздо меньшими порциями.

Артист признался, что после того, как сбросил вес, он стал чувствовать себя гораздо лучше: давление снизилось, уровень сахара в крови пришёл в норму.