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Как сбросить 100 кг: Семчев поделился секретом экстремального похудения 

Рамблер 45 минут назад
Семчев раскрыл секрет экстремального похудения
Фото: РИА Новости
Актёр Александр Семчев в интервью изданию teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось похудеть на 100 килограммов. Оказалось, что сбросить вес артисту помогла специальная диета.
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Ещё несколько лет назад вес артиста достигал 200 кг, что доставляло ему большие проблемы со здоровьем: медики диагностировали у Семчева сахарный диабет, кроме того его мучали постоянно повышенное артериальное давление и одышка. Однажды Семчев поставил себе задачу — похудеть к своему юбилею в 2019 году. Ему это удалось. При этом вопреки расхожему мнению артисту не пришлось прибегать к операции: никакой резекции желудка, как уверены многие его поклонники, актёру не проводили.
Секрет похудения популярного артиста заключается в специально диете. Сегодня рацион актера состоит из куриных грудок, мяса индейки, рыбы, сырых овощей и большого количества воды для усиления метаболизма. Семчев также отметил, что стал есть гораздо меньшими порциями.
Артист признался, что после того, как сбросил вес, он стал чувствовать себя гораздо лучше: давление снизилось, уровень сахара в крови пришёл в норму.
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Шоу-бизнес , Александр Семчев
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