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Алла Пугачева отыскала в Юрмале чудо-дерево 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Пугачева нашла в Юрмале чудо-дерево
Фото: РИА Новости
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram разместила снимок, на котором можно увидеть некое дерево. Судя по всему, его звезда отыскала в латвийской Юрмале, где уже два месяца отдыхает вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и своими детьми, близнецами Гарри и Лизой.
«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — заявила яркая исполнительница.
Любопытно, что в комментариях пользователи стали строить догадки, почему вдруг Примадонна решила разместить дерево. Кто-то пошутил, что под деревом она подразумевает Максима Галкина. Также среди подписчиков стала популярна версия, что это новый костюм бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова. Как известно, поп-король без ума от всевозможных нарядов.
Кстати, обращает на себя внимание, что за последние сутки Примадонна разместила в Instagram уже третий пост. Доселе она не проявляла такой активности в социальных сетях. Ранее записи у нее на страничке появлялись в лучшем случае раз в неделю. А вот супруг звезды Максим Галкин, напротив, ушел в тень. В его блоге уже несколько дней нет свежих обновлений.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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