Почему на могиле Караченцова нет памятника

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Поргина рассказала, почему на могиле Караченцова до сих пор нет памятника 

Рамблер 18 минут назад
Актриса Людмила Поргина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему на могиле её мужа, артиста Николая Караченцова, спустя почти год после смерти нет памятника. По её словам, почти все семейные сбережения ушли на лечение актёра.
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«Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись — Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем", — заявила Поргина.
По словам вдовы артиста, решение проблемы предложили энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые вызвались на безвозмездной основе изготовить мемориал. По плану памятник будет изображать Николая Караченцова в образе графа Рязанова из спектакля «Юнона и Авось», стоящего на коленях. При этом над изображением артиста будут расположены корабль, парус и мачта в форме креста.
«По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент — в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом — деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория — мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ», — рассказала Поргина.
Артистка также отметила, что могилу Караченцова до сих пор посещают его многочисленные фанаты, которые после обустройства могилы смогут с большим комфортом общаться с кумиром.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Комсомольская правда
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