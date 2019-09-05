Почему на могиле Караченцова нет памятника

Поргина рассказала, почему на могиле Караченцова до сих пор нет памятника

Актриса Людмила Поргина в интервью «Комсомольской правде» рассказала , почему на могиле её мужа, артиста Николая Караченцова , спустя почти год после смерти нет памятника. По её словам, почти все семейные сбережения ушли на лечение актёра.

«Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись — Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем", — заявила Поргина.

По словам вдовы артиста, решение проблемы предложили энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые вызвались на безвозмездной основе изготовить мемориал. По плану памятник будет изображать Николая Караченцова в образе графа Рязанова из спектакля «Юнона и Авось», стоящего на коленях. При этом над изображением артиста будут расположены корабль, парус и мачта в форме креста.

«По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент — в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом — деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория — мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ», — рассказала Поргина.

Артистка также отметила, что могилу Караченцова до сих пор посещают его многочисленные фанаты, которые после обустройства могилы смогут с большим комфортом общаться с кумиром.