Почему на могиле Караченцова нет памятника

Актриса Людмила Поргина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему на могиле её мужа, артиста Николая Караченцова, спустя почти год после смерти нет памятника. По её словам, почти все семейные сбережения ушли на лечение актёра.
«Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись — Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем", — заявила Поргина.
По словам вдовы артиста, решение проблемы предложили энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые вызвались на безвозмездной основе изготовить мемориал. По плану памятник будет изображать Николая Караченцова в образе графа Рязанова из спектакля «Юнона и Авось», стоящего на коленях. При этом над изображением артиста будут расположены корабль, парус и мачта в форме креста.
«По бокам памятника будут установлены софиты. Постамент — в виде сцены, на которую люди будут класть цветы. Рядом — деревянные стулья, как в зрительном зале МХАТа. В этом тоже есть своя аллегория — мы с Колей выпускники школы-студии МХАТ», — рассказала Поргина.
Артистка также отметила, что могилу Караченцова до сих пор посещают его многочисленные фанаты, которые после обустройства могилы смогут с большим комфортом общаться с кумиром.