Жена Гафта рассказала о его состоянии

Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии здоровья

Ольга Остроумова. Состояние народного артиста РСФСР Валентина Гафта , который находится на реабилитации после инсульта, остается прежним. О выписке из больницы речи пока не идет, сообщила в четверг ТАСС его супруга народная артистка России

"Состояние такое же, стабильное", — сказала она, уточнив, что о выписке артиста из больницы речи пока не идет.

Остроумова 7 августа сообщила о госпитализации Гафта в одну из московских больниц после инсульта. Позднее врачи оценили его состояние как удовлетворительное. В конце августа артиста перевели в реабилитационный центр.