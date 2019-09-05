Королева объявила о завершении карьеры Тарзана

8 марта следующего года Глушко исполнится 50 лет. По словам Королевой, к этому юбилею они решили подготовить «грандиозное эротик-стрип-шоу».

«Для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре», — подчеркнула она.

Королева добавила, что «Тарзан-шоу» — это не только Глушко, но также собранный им уникальный коллектив. Певица выступит продюсером их нового шоу. Она отметила, что очень хочет, чтобы поклонники Тарзана получили незабываемые впечатления.

Карьеру в стриптизе Глушко начала в 1997 году. Через пять лет работы его стали приглашать на выступления известные артисты. С 2003 года начал сниматься в кино, среди его работ — роли в фильмах «Русичи» и «Ночная смена», а также сериале «Тайный город».

До кино и «Тарзан-шоу» Глушко с отличием окончил Военно-космическую академию имени Можайского. С 1992-го по 1995 год служил на космодроме Плесецк, дослужился до старшего лейтенанта.