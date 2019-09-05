«Молодильные яблоки?»: пользователей соцсетей восхитил полуголый Газманов

Восхищение поклонников популярного певца Олега Газманова вызвал размещенный им в Instagram снимок с большой корзиной яблок. При этом на фото певец обнажен по пояс.

«Яблоки с нашего участка! В этом году на них урожай! Иду семью кормить. «А я яблоки люблю, я их вместе соберу»», — подписал фото Олег Газманов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певец также поделился с подписчиками воспоминаниями о своем детстве в Калининграде.

«У нас в саду было 14 яблонь на две семьи. Мы их собирали и хранили в подвале. Они изумительно пахли — запах моего детства… Хотя своих яблок было полно мы с пацанами всё равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки», — вспомнил музыкант.

В комментариях к записи поклонники артиста отметили, что он прекрасно выглядит, вспомнив сказочные молодильные яблоки.

«Супер! А яблоки походу молодильные», — написала mamba_barelef.

«Это случайно не молодильные яблоки? Отлично выглядите», — похвалила певца irina661024.