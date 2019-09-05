«Молодильные яблоки?»: пользователей соцсетей восхитил полуголый Газманов 

Восхищение поклонников популярного певца Олега Газманова вызвал размещенный им в Instagram снимок с большой корзиной яблок. При этом на фото певец обнажен по пояс.
«Яблоки с нашего участка! В этом году на них урожай! Иду семью кормить. «А я яблоки люблю, я их вместе соберу»», — подписал фото Олег Газманов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
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Яблоки с нашего участка! В этом году на них урожай! Иду семью кормить😆 «А я яблоки люблю, я их вместе соберу… » В Калининграде, в детстве у нас в саду было 14 яблонь на две семьи. Мы их собирали и хранили в подвале. Они изумительно пахли— запах моего детства… Хотя своих яблок было полно мы с пацанами всё равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки. #сад #яблоки #семья #марусялучшийфотограф
Певец также поделился с подписчиками воспоминаниями о своем детстве в Калининграде.
«У нас в саду было 14 яблонь на две семьи. Мы их собирали и хранили в подвале. Они изумительно пахли — запах моего детства… Хотя своих яблок было полно мы с пацанами всё равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки», — вспомнил музыкант.
В комментариях к записи поклонники артиста отметили, что он прекрасно выглядит, вспомнив сказочные молодильные яблоки.
«Супер! А яблоки походу молодильные», — написала mamba_barelef.
«Это случайно не молодильные яблоки? Отлично выглядите», — похвалила певца irina661024.
«Интересно, кто еще посмотрел в первую очередь не на яблоки?» — иронично поинтересовалась viktoria_usatovaa.