Близкие рассказали о жизни дочери Юлии Началовой

Близкие рассказали о жизни и интересах дочери Юлии Началовой

Родные российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, решили перевезти некоторые вещи из квартиры артистки. К родителям уже доставлено белое пианино, на котором Вера Алдонина занимается музыкой.

Отмечается, что раньше все уроки музыкой проходили в комнате Веры в доме Началовой. Сейчас же занятия перенесли в дом к ее бабушке и дедушке, где сейчас живет девочка.

Пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что Вера очень любит учиться, увлечена музыкой и живописью, вечерами девочка ставит бабушке музыкальные фрагменты из спектакля, в котором скоро будет играть главную роль. Кроме того, дочка Юлии Началовой, очень любит читать.

Также представитель Началовой добавила, что о трагедии, произошедшей полгода назад, с ребенком стараются не говорить, пишет Nation News.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России начали продавать паломнические туры на могилу Началовой. Люди приходят туда в надежде исцелить свои недуги, они верят, что земля на могиле — целебная.