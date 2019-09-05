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Мужчина вломился в дом к Тейлор Свифт 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Мужчина вломился в дом к Тейлор Свифт
Фото: globallookpress.com
26-летний Ричард МакЭван вломился в дом певицы Тейлор Свифт, расположенный на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд. Перед тем, как зайти в помещение, он снял обувь, так как хотел быть «вежливым».
Инцидент произошёл 30 августа, самой Свифт дома не было. В здании сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышал звуков сирены из-за сильного ветра. Вскоре правоохранители обнаружили забравшегося в дом мужчину, пишет NJ.com.
МакЭвану предъявили обвинения во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее он был отпущен под залог в размере $5 тысяч.
Ранее News.ru сообщал, что Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes.
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