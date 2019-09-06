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Сын Булановой оказался на костылях 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Сын Булановой оказался на костылях
Фото: Instagram
Певица Татьяна Буланова с иронией восприняла то, ее сын сломал ногу. Фотографию Никиты, опирающегося на костыли, артистка опубликовала в Instagram.
«Костяная нога», — подписала фото Татьяна Буланова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи коллеги и поклонники певицы пожелали ее сыну скорейшего выздоровления.
«Вот это начал год! Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой))))», — пожелала Никите юмористка Елена Воробей.
«Пусть быстрее выздоравливает», — написал sergeyrogogin.
По данным «СтарХит», сын Татьяны Булановой из-за травмы несколько недель не сможет посещать школу.
«Сломал палец ноги во время игры в футбол. Теперь три недели будет носить гипс. Учиться будет дома», — рассказала изданию певица.
Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Елена Воробей
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