Сын Булановой оказался на костылях

Певица Татьяна Буланова с иронией восприняла то, ее сын сломал ногу. Фотографию Никиты, опирающегося на костыли, артистка опубликовала в Instagram.

«Костяная нога», — подписала фото Татьяна Буланова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи коллеги и поклонники певицы пожелали ее сыну скорейшего выздоровления.

«Вот это начал год! Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой))))», — пожелала Никите юмористка Елена Воробей

«Пусть быстрее выздоравливает», — написал sergeyrogogin.

По данным «СтарХит», сын Татьяны Булановой из-за травмы несколько недель не сможет посещать школу.