Пугачеву засняли в аптеке

Алла Пугачева сходила в аптеку и согласилась сфотографироваться с фанатами — аптекарями. Об этом пишет «Телепрограмма»

Вчера в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов Пугачевой был опубликован снимок, на котором улыбающаяся певица запечатлена в аптеке в окружении четырех ее сотрудниц. В подписи к фотографии не упоминается, где и когда она была сделана.

«Поклонники примадонны частенько отмечают, что, несмотря на свой звездный статус, Алла всегда доброжелательна с людьми», — пишет «Телепрограмма».

Тем временем две последние публикации в инстаграме, который Пугачева ведет сама, представляют собой почти одинаковые селфи.

В подписи к одному из них певица призналась в любви к солнцу и том, что пребывание под ним ей противопоказано, — через пять минут все ее лицо покрывается веснушками. Подпись ко второму представляет собой шесть эмодзи в виде солнца.