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Пугачеву засняли в аптеке 

Рамблер 5 часов назад
Пугачеву засняли в аптеке
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева сходила в аптеку и согласилась сфотографироваться с фанатами — аптекарями. Об этом пишет «Телепрограмма».
Вчера в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов Пугачевой был опубликован снимок, на котором улыбающаяся певица запечатлена в аптеке в окружении четырех ее сотрудниц. В подписи к фотографии не упоминается, где и когда она была сделана.
«Поклонники примадонны частенько отмечают, что, несмотря на свой звездный статус, Алла всегда доброжелательна с людьми», — пишет «Телепрограмма».
Тем временем две последние публикации в инстаграме, который Пугачева ведет сама, представляют собой почти одинаковые селфи.
В подписи к одному из них певица призналась в любви к солнцу и том, что пребывание под ним ей противопоказано, — через пять минут все ее лицо покрывается веснушками. Подпись ко второму представляет собой шесть эмодзи в виде солнца.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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