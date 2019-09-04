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«Со здоровьем все в порядке»: Директор Лепса опроверг слухи о третьей операции у артиста 

Рамблер 5 часов назад
Директор Лепса опроверг слухи о третьей операции
Фото: РИА Новости
Директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил порталу Teleprogramma.pro, что никакой третьей операции на связках у певца не будет.
«Никакой третьей операции не будет. Григорий сейчас готовится выступить на сцене на экономическом форуме во Владивостоке. У него все в порядке со здоровьем», — подчеркнул Урюпин.
При этом сам Григорий Лепс рассказал ранее «Росконгрессу», что уже перенес две операции на связках и из-за плотного гастрольного графика был вынужден сразу начать петь.
«У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы услышать. Все равно придется подождать. Я не исключаю, что нужно будет сделать еще одну операцию», — пояснил он.
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Владимир Урюпин
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