«Со здоровьем все в порядке»: Директор Лепса опроверг слухи о третьей операции у артиста

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил порталу Teleprogramma.pro , что никакой третьей операции на связках у певца не будет. «Никакой третьей операции не будет. Григорий сейчас готовится выступить на сцене на экономическом форуме во Владивостоке. У него все в порядке со здоровьем», — подчеркнул Урюпин. При этом сам Григорий Лепс рассказал ранее «Росконгрессу» , что уже перенес две операции на связках и из-за плотного гастрольного графика был вынужден сразу начать петь. «У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы услышать. Все равно придется подождать. Я не исключаю, что нужно будет сделать еще одну операцию», — пояснил он.