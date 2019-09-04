Лепс рассказал об отказе Пугачевой петь с ним дуэтом

Певец Григорий Лепс рассказал «Росконгрессу» , что несколько раз предлагал Алле Пугачевой спеть вместе, но ей не подходили предложенные им песни.

Лепса попросили назвать артистов, которых он считает «большими». Он перечислил певцов из «старой гвардии» — Иосифа Кобзона Александра Розенбаума и Пугачеву. По словам артиста, все они очень принципиальные и со своими законами жизни.

«Очень хочу с Аллой Борисовной что-нибудь спеть, если она, конечно, сможет, найдет время. Я предлагал ей пару песен, они ей не понравились. Но если такое произведение появится, я думаю, не откажет», — заявил Лепс.

За последние четыре месяца Лепс перенес два хирургических вмешательства из-за проблем с голосовыми связками.

Он рассказал, что после восстановления споет песню с Полиной Гагариной . Певец выразил надежду, что песня выйдет к Новому году.

Также Лепс вспомнил о других своих любимых дуэтах: «Я тебе не верю» с Ириной Аллегровой, «Орлы или вороны» с Максимом Фадеевым , «Берега» с Дианой Арбениной и «Лондон» с Тимати

«С Иосифом Давыдовичем Кобзоном и Александром Яковлевичем Розенбаумом великолепное было произведение — «Вечерняя застольная». Я мечтал спеть с Иосифом Давыдовичем, и эта мечта сбылась», — заключил Лепс.

7 мая Лепсу сделали операцию на связках в Париже, уже 8 июля пришлось сделать еще одну. Он не исключил, что потребуется новое хирургическое вмешательство.