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Лепс рассказал об отказе Пугачевой петь с ним дуэтом 

Рамблер 5 часов назад
Лепс рассказал об отказе Пугачевой петь с ним дуэтом
Фото: РИА Новости
Певец Григорий Лепс рассказал «Росконгрессу», что несколько раз предлагал Алле Пугачевой спеть вместе, но ей не подходили предложенные им песни.
Лепса попросили назвать артистов, которых он считает «большими». Он перечислил певцов из «старой гвардии» — Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума и Пугачеву. По словам артиста, все они очень принципиальные и со своими законами жизни.
«Очень хочу с Аллой Борисовной что-нибудь спеть, если она, конечно, сможет, найдет время. Я предлагал ей пару песен, они ей не понравились. Но если такое произведение появится, я думаю, не откажет», — заявил Лепс.
За последние четыре месяца Лепс перенес два хирургических вмешательства из-за проблем с голосовыми связками.
Он рассказал, что после восстановления споет песню с Полиной Гагариной. Певец выразил надежду, что песня выйдет к Новому году.
Также Лепс вспомнил о других своих любимых дуэтах: «Я тебе не верю» с Ириной Аллегровой, «Орлы или вороны» с Максимом Фадеевым, «Берега» с Дианой Арбениной и «Лондон» с Тимати.
«С Иосифом Давыдовичем Кобзоном и Александром Яковлевичем Розенбаумом великолепное было произведение — «Вечерняя застольная». Я мечтал спеть с Иосифом Давыдовичем, и эта мечта сбылась», — заключил Лепс.
7 мая Лепсу сделали операцию на связках в Париже, уже 8 июля пришлось сделать еще одну. Он не исключил, что потребуется новое хирургическое вмешательство.
Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Александр Розенбаум , Максим Фадеев , Тимати , Полина Гагарина , Алла Пугачева
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