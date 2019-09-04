Проклятие «Моей прекрасной няни»?: Заворотнюк обставила Фриске на кастинге

По ее словам, певица Фриске, тогда обратившая на себя внимание продюсеров исполнением роли ведьмы в фильме «Ночной дозор», пробовалась на главную роль в «Моей прекрасной няне».

Заворотнюк в то время была малоизвестной актрисой, однако выбор в итоге пал именно на нее, потому что она была профессиональной актрисой — на кастинге она играла ярче и убедительнее Фриске.

Кроме того, продюсеры опасались, что певица в силу неопытности не справится с нагрузкой, которую подразумевает многосерийный проект.

Еще одной параллелью между Фриске и Заворотнюк издание называет поздние роды, а еще одной — рак мозга. Певицу он убил в 2015 году, а у актрисы, как СМИ пишут с середины августа, он мог быть обнаружен недавно.