Лазарев расплакался при записи нового альбома

Певец Сергей Лазарев пожаловался в Instagram , что при записи новых песен плачет не только он, но и звукорежиссер, и пообещал поклонникам «слезливую» вторую часть альбома. Коллеги певца и поклонники поддержали артиста.

«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни… пою и начинаю плакать, ком в горле… говорю «стоп», слышу звукорежиссер тоже плачет… короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу… 2 часть альбома будет слезливая… обрыдаетесь. премьера в ноябре…», — написал Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи коллеги певца поддержал его и отметили, что тоже сталкивались с подобным.

«Как мне это знакомо!» — заявила певица Юля Савичева.

«Просто Сергей Лазарев — актёр, певец и личность огромного размера и таланта и давайте все пожелаем ему УДАЧИ!» — отметил композитор Игорь Крутой.

В свою очередь поклонники Лазарева заявили, что певцу удалось их заинтриговать.

«Господи да что уж там такое то? мужики плачут..а что с нами будет?», — поинтересовалась mariikag1989.