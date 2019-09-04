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Лазарев расплакался при записи нового альбома 

Рамблер 5 часов назад
Лазарев расплакался при записи нового альбома
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев пожаловался в Instagram, что при записи новых песен плачет не только он, но и звукорежиссер, и пообещал поклонникам «слезливую» вторую часть альбома. Коллеги певца и поклонники поддержали артиста.
«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни… пою и начинаю плакать, ком в горле… говорю «стоп», слышу звукорежиссер тоже плачет… короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу… 2 часть альбома будет слезливая… обрыдаетесь. премьера в ноябре…», — написал Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи коллеги певца поддержал его и отметили, что тоже сталкивались с подобным.
«Как мне это знакомо!» — заявила певица Юля Савичева.
«Просто Сергей Лазарев — актёр, певец и личность огромного размера и таланта и давайте все пожелаем ему УДАЧИ!» — отметил композитор Игорь Крутой.
В свою очередь поклонники Лазарева заявили, что певцу удалось их заинтриговать.
«Господи да что уж там такое то? мужики плачут..а что с нами будет?», — поинтересовалась mariikag1989.
«Вообщем девки готовьте валерьянку, погода приближается.. слезы в виде осадков!» — пошутила victoria_m_21.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Сергей Лазарев
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