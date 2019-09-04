Концы в воду: после развода Тихомирова перестала работать с мужем

Звезда сериалов «Воронины», «Молодожены», «Обратная сторона любви» и других Любовь Тихомирова рассказала порталу wday.ru, что окончательно порвала со своим бывшим мужем, дирижером-хормейстером Ласло Долински.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Тихомирова (@dolubvi) 12 Авг 2019 в 3:41 PDT В апреле они официально оформили развод, а недавно разошлись и в творческом плане. Ранее чета трудилась в одном театре-студии «Душевный», творческим руководителем которого является Любовь.

В студии занимаются дети, учатся актерскому мастерству и вокалу, участвуют в постановках. Артистические навыки прививает сама Тихомирова, а вокал давал ее муж, впоследствии бывший. По словам звезды экрана, Ласло в какой-то момент организовал собственную вокальную школу и работа у бывшей жены стала ему не интересна. Это отражалось на качестве преподавания, с чем бывшая супруга никак не могла смириться.