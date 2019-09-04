Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концы в воду: после развода Тихомирова перестала работать с мужем 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
После развода Тихомирова перестала работать с мужем
Фото: globallookpress.com
Звезда сериалов «Воронины», «Молодожены», «Обратная сторона любви» и других Любовь Тихомирова рассказала порталу wday.ru, что окончательно порвала со своим бывшим мужем, дирижером-хормейстером Ласло Долински.
В апреле они официально оформили развод, а недавно разошлись и в творческом плане. Ранее чета трудилась в одном театре-студии «Душевный», творческим руководителем которого является Любовь.
В студии занимаются дети, учатся актерскому мастерству и вокалу, участвуют в постановках. Артистические навыки прививает сама Тихомирова, а вокал давал ее муж, впоследствии бывший. По словам звезды экрана, Ласло в какой-то момент организовал собственную вокальную школу и работа у бывшей жены стала ему не интересна. Это отражалось на качестве преподавания, с чем бывшая супруга никак не могла смириться.
«Мы отпустили его туда, где ему хорошо. А сами продолжаем развиваться дальше», — сказала она.
Teleprogramma.pro: последние новости
Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной» Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной» Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Тихомирова , Woman's Day
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции6
МИД Украины выразило протест Венгрии
МИД Украины выразило протест Венгрии37
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет6
В США нашли метод борьбы с насилием
В США нашли метод борьбы с насилием1
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW2
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение