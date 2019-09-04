«Ловко манипулируют»: вдова Децла упрекнула его родителей во лжи

В семье покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, не утихают ссоры. Вдова музыканта Юлия Киселева уличила во лжи его родителей, которые, в свою очередь, обвиняют ее в том, что она настраивает против них внука Антония. Разбирательства родни Децла могут скоро перейти в зал суда.

Вдова покойного рэпера Децла Юлия Киселева обвинила в лицемерии родителей музыканта и рассказала подробности конфликта с ними. Поскольку с прессой женщина не общается, все свои заявления она делает у себя в инстаграме.

«Вами ловко манипулируют, рассказами о нереальной добродетели, — ответила она одному из свои подписчиков. — По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: «Не лезь в мое творчество». Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа — прискорбно и противно».

По словам Киселевой, ее сын Антоний просил свою бабушку не ходить на телешоу, однако та поступила по-своему.

«Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — продолжила она.

Также Киселева рассказала о квартире, в которой они жили до трагического события и покинули ее сразу после, поскольку не могли находиться там и решили «сменить обстановку для восстановления моральных и душевных сил».

Вместе с тем, по словам вдовы Децла, она регулярно бывала там, кормила рыбок и проверяла, все ли в порядке. Она также хотела сама оплачивать коммунальные услуги, но Ирина Толмацкая, мать покойного певца, якобы не позволила ей продолжать это делать.

«Муж покупал эту квартиру на свои деньги для своей семьи. Мать хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме, водит туда чужих людей, забирает животных, берет чужие вещи, ищет что-то. Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам», — написала Киселева.

Ирина Толмацкая, в свою очередь, выразила огорчение подобными обвинениями.

«Это полный бред и вранье, — приводит ее слова «Собеседник». — Эта квартира моя, а ключи мне от нее не отдали. То есть, если что-то бы там случилось, например затопили бы соседей, то претензии все были бы ко мне».

По ее словам, она не запрещала своей невестке там жить. Более того, одно время она даже предлагала ей продать эту квартиру.

«Правда, сейчас мне как-то жалко ее продавать, там все Кирюшино. А то, что сейчас происходит, для Кирюши было бы просто ужасно. Он про отца не позволял ничего плохого говорить, а уж про маму… Нет Кирюши — и некому меня защитить», — посетовала Толмацкая.

Мать покойного музыканта также рассказала о том, что в попытке увидеться с внуком она приходила к нему в школу, однако туда ее не пустили, обосновав это тем, что у «Юли с Тони родственников нет».

«То есть Юля — мать-одиночка, а я — никто. Лучше бы Тони пришел ко мне и сказал: «Ир, я тебя люблю, но мы сейчас не можем быть вместе!» Понятно, что мам любят больше, но я хорошая бабушка и была хорошей мамой!» — сказала она.

Толмацкая рассказала, что при жизни Децла его жена всегда очень ревновала его к родственникам и поклонникам.

«Сейчас идет такая же ревность, — предположила Толмацкая. — Почему-то я вдруг оказалась «звездной мамой», хотя никогда ею не была. Когда Кирюшка стал звездой, многие вообще не знали, как его мама выглядит — я даже помню забавный случай. Мы были в какой-то музыкальной компании, я просто общалась с людьми. Зашел разговор про Кирюшу. Кто-то начал говорить: «Это такой маленький, дерзкий, наглый парень». Я слушала-слушала и говорю: «Вообще-то это мой сын!» Человеку стало неудобно».

Другой факт, который расстраивает Ирину Толмацкую, заключается в том, что она не располагает неизданным материалом, который сын написал перед своей смертью.

«Это все осталось в компьютере, который сейчас у Юли с Тони, — сказала Толмацкая. — Нет также его тетрадей — он любил писать тексты в тетрадке. Говорил, что так вкуснее. Но есть Кирюшина одежда. Я ее ношу. Думаю, что его вещи должны жить. Наверное, у меня что-то не так с головой, но мне хочется его почувствовать. Он меня обнимает через эту одежду».

Кроме того, по словам матери рэпера, в настоящий момент приостановлена процедура вхождения в наследство в связи с тем, что Киселева подала в суд.