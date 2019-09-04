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Пуговка из «Папиных дочек» удивила выбором профессии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пуговка из «Папиных дочек» удивила выбором профессии
Фото: скриншот
Екатерина Старшова, запомнившаяся зрителям по роли Пуговки в телесериале «Папины дочки», решила не связывать свою профессию с актерством. 17-летняя девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.
Снимок у входа в здание университета Старшова опубликовала на странице в Instagram.
«Будущий аптекарь», — написала девушка.
Ранее Пуговка сдала почти все ЕГЭ на 100 баллов. За экзамены по химии и биологии она получила максимальный балл, по русскому — 94.
В прошлом году сообщалось, кто из детей российских знаменитостей поступил в ведущие вузы России.
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Шоу-бизнес , Екатерина Старшова , МГУ
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