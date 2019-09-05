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Киркорова высмеяли в Сети из-за неудачной шутки 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Популярный российский певец Филипп Киркоров решил заинтриговать поклонников и разместил на своей странице в Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого видно, что вооружённые люди в масках угрожают ему.
И в каких условиях мне приходится работать, сорвали клип, — подписал видео исполнитель.
При этом пользователи Сети засомневались в правдивости слов Киркорова, а также раскритиковали его внешний вид. Цветастое пальто и золотую корону на голове артиста назвали полнейшей безвкусицей. Кроме того, поклонники не оценили его шутку с появлением бойцов в кадре, обвинив Киркорова в банальности.
"Что творится с нашими звёздами. Ни стиля, ни вкуса", — прокомментировала видеоролик одна из подписчиц, сравнив артиста с «чучелом».
Некоторые также в шутку поинтересовались, снимает ли Киркоров корону, когда ложится спать.
Нашлись и те, кто решил поддержать певца, отметив, что с нетерпением ждут новый клип.
"Филипп молодец, в своей манере", — ответила хейтерам подписчица Киркорова.
Ранее News.ru писал о том, что инцидент с участием Филиппа произошёл на сцене «Новой волны» в Сочи. Король российской поп-сцены опозорился, не попав в фонограмму во время своего выступления. Он исполнял песню «Атлантида» и пританцовывал в эффектном белом костюме. В какой-то момент Киркоров не успел вовремя приблизить микрофон к губам, тогда как его голос уже звучал на весь концертный зал.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров
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