Нина Ургант внуку: Ванечка, иди в ж***

На снимке, выложенном в соцсети изображена, улыбающая советская актриса, которая 4 сентября отметила свой 90-й день рождения. В посте Ургант также передал короткий диалог со своей бабушкой в день её юбилея.

«Я, главное, говорю, -Нина, ты краситься будешь?Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в ж***! I❤️90!» — цитирует разговор шоумен {орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.).

На нестандартную ситуацию из жизни звёзд бурно отреагировали подписчики телеведущего, большинство которых поздравили народную артистку с дн] м рождения.

«С днём рождения! С юбилеем! С 90-летием! Желаю долголетия и крепкого здоровья», — написала пользовательница под ником 52uran1g8g.

«Прекрасна, как всегда, с юмором жизнь веселей, здоровей и дольше! Внук, предложи бабушке каблуки, хочу узнать куда пошлет», — посоветовал сnatalibir.

«Вот! Очень верно! Сейчас в моде естественная красота!», — отметила ksenizzz.

Всего за несколько часов публикация набрала более 300 тысяч лайков.