Певцов признался в теплых чувствах к Сталину

Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России

Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».

Громкое заявление артист сделал в преддверии подготовки к новому спектаклю, где Певцову предстоит сыграть Сталина на сцене. Актёр не скрыл от журналистов, что питает к «отцу народов» тёплые чувства.

«Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России», — подчеркнул Певцов, приведя знаменитые слова Уинстона Черчиля о том, что Сталин принял страну с сохой, а оставил ядерной бомбой.

Артист заверил СМИ, что постарается передать на сцене своё личное отношение к Сталину, которого считает «великим человеком».