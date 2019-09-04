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Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России 

Рамблер 2 часа назад
Певцов признался в теплых чувствах к Сталину
Фото: РИА Новости
Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».
Громкое заявление артист сделал в преддверии подготовки к новому спектаклю, где Певцову предстоит сыграть Сталина на сцене. Актёр не скрыл от журналистов, что питает к «отцу народов» тёплые чувства.
«Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России», — подчеркнул Певцов, приведя знаменитые слова Уинстона Черчиля о том, что Сталин принял страну с сохой, а оставил ядерной бомбой.
Артист заверил СМИ, что постарается передать на сцене своё личное отношение к Сталину, которого считает «великим человеком».
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Комсомольская правда
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