Бабушка Урганта «послала» его в день рождения

Иван Ургант рассказал своим подписчикам, что его бабушке исполнилось 90 лет, и привел забавный диалог, который состоялся между ним и пожилой родственницей.

«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в жопу! I❤️90!» — написал телеведущий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Свою запись Ургант проиллюстрировал фотографией бабушки, на которой актриса улыбается и держит тарелку с виноградом.

В комментариях пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом и чувством юмора Нины Ургант и пожелали ей здоровья и долгих лет.

«Боже, какая красотка! доброе лицо в старости надо заслужить», — написала parikmakherodessa.

«Пока она так будет так юморить, будет жить долго долго! Чего от всего сердца желаю!» — отметила mangutovalarisa.

Нина Ургант начинала свою актерскую карьеру в пятидесятых годах двадцатого века. Она была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и играла в главных ролях. Примерно пять лет назад стало известно, что она страдает болезнью Паркинсона. При этом бодрости духа актриса не теряет.