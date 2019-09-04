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Бабушка Урганта «послала» его в день рождения 

Рамблер 5 часов назад
Бабушка Урганта «послала» его в день рождения
Фото: РИА Новости
Известный телеведущий Иван Ургант написал в своем Instagram, что его бабушка, известная актриса Нина Ургант, «послала» его во время празднования дня рождения.
Иван Ургант рассказал своим подписчикам, что его бабушке исполнилось 90 лет, и привел забавный диалог, который состоялся между ним и пожилой родственницей.
«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, -Ванечка, иди в жопу! I❤️90!» — написал телеведущий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Свою запись Ургант проиллюстрировал фотографией бабушки, на которой актриса улыбается и держит тарелку с виноградом.
В комментариях пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом и чувством юмора Нины Ургант и пожелали ей здоровья и долгих лет.
«Боже, какая красотка! доброе лицо в старости надо заслужить», — написала parikmakherodessa.
«Пока она так будет так юморить, будет жить долго долго! Чего от всего сердца желаю!» — отметила mangutovalarisa.
Нина Ургант начинала свою актерскую карьеру в пятидесятых годах двадцатого века. Она была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и играла в главных ролях. Примерно пять лет назад стало известно, что она страдает болезнью Паркинсона. При этом бодрости духа актриса не теряет.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Нина Ургант
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