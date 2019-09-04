Сообщения о долге отца Бузовой опровергли

Директор Бузовой опроверг сообщения о долге её отца приставам

Представитель Ольги Бузовой в среду опроверг сообщения о том, что отец певицы и телеведущей, Игорь Бузов, якобы уже четыре года не может заплатить долг в размере 35 тысяч рублей. Директор Бузовой, Антон Богославский , заявил порталу Teleprogramma.pro, что желтая пресса выдумала эту историю ради пиара и на самом деле никаких многолетних долгов у отца звезды нет.

По словам Антона, не надо быть специалистом, чтобы понять: если бы задолженность имелась, налоговики не ждали бы четыре года, а просто списали бы указанную сумму со счета Игоря Дмитриевича в «Сбербанке»

«У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. Насколько я знаю, в соответствии с нашим законодательством это можно сделать до конца года», — сказал представитель звезды корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Между тем, из-за появившейся новости об уклонении отца от уплаты налогов Ольга Бузова вновь подверглась нападкам со стороны хейтеров. Подписчики в Instagram обрушились на нее с вопросами о том, почему она, долларовый миллионер, не поможет родителю разобраться с долгом.