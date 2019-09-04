Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор Бузовой опроверг сообщения о долге её отца приставам 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Сообщения о долге отца Бузовой опровергли
Фото: РИА Новости
Представитель Ольги Бузовой в среду опроверг сообщения о том, что отец певицы и телеведущей, Игорь Бузов, якобы уже четыре года не может заплатить долг в размере 35 тысяч рублей. Директор Бузовой, Антон Богославский, заявил порталу Teleprogramma.pro, что желтая пресса выдумала эту историю ради пиара и на самом деле никаких многолетних долгов у отца звезды нет.
По словам Антона, не надо быть специалистом, чтобы понять: если бы задолженность имелась, налоговики не ждали бы четыре года, а просто списали бы указанную сумму со счета Игоря Дмитриевича в «Сбербанке».
«У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. Насколько я знаю, в соответствии с нашим законодательством это можно сделать до конца года», — сказал представитель звезды корреспонденту портала Teleprogramma.pro.
Между тем, из-за появившейся новости об уклонении отца от уплаты налогов Ольга Бузова вновь подверглась нападкам со стороны хейтеров. Подписчики в Instagram обрушились на нее с вопросами о том, почему она, долларовый миллионер, не поможет родителю разобраться с долгом.
Teleprogramma.pro: последние новости
Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга Заворотнюк вышла на связь с журналистами после слухов о раке мозга Анастасия Волочкова назвала свои новые любимые цветы Анастасия Волочкова назвала свои новые любимые цветы Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной» Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Антон Богославский , Федеральная налоговая служба , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным47
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции98
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен644
Российский спецназ обнаружен в Идлибе
Российский спецназ обнаружен в Идлибе22
США нашли способ уничтожить С-300
США нашли способ уничтожить С-3001
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
00:50
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Политика
Зеленский вступился за педофилов
05:26
Зеленский вступился за педофилов
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение