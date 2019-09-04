Жене Тарасова предсказали судьбу Барановской 

Блогер Лена Миро предположила, что брак футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко долго не продлится и посоветовала модели «инвестировать в будущее», рожая детей, чтобы жить на алименты.
Ранее Анастасия Костенко выложила в Instagram фотографии с округлившимся животом, официально подтвердив слухи о своей второй беременности.
«То, что Костенко стала рожать ежегодно, является правильным и мудрым решением. Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт — не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее. Дети же — наше будущее, не правда ли?» — написала блогер (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она призвала жен футболистов «рожать не останавливаясь» и напомнила о бывшей жене Тарасова известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. По мнению Миро, Бузова не родила и «оказалась в рабстве» у продюсеров.
По данным «Комсомольской правды», Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который строил, будучи в браке с Ольгой Бузовой. По информации издания, причиной продажи недвижимости стало то, что семье в связи с беременностью Костенко нужны деньги, а работы после ухода из московского «Локомотива» у Тарасова нет.