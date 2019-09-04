Жене Тарасова предсказали судьбу Барановской

Ранее Анастасия Костенко выложила в Instagram фотографии с округлившимся животом, официально подтвердив слухи о своей второй беременности.

«То, что Костенко стала рожать ежегодно, является правильным и мудрым решением. Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт — не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее. Дети же — наше будущее, не правда ли?» — написала блогер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призвала жен футболистов «рожать не останавливаясь» и напомнила о бывшей жене Тарасова известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. По мнению Миро, Бузова не родила и «оказалась в рабстве» у продюсеров.