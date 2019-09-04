Фотофакт: Пугачеву застали врасплох в аптеке

Поклонники Примадонны частенько отмечают, что несмотря на свой звездный статус, Алла всегда доброжелательна с людьми. В Сети появилась ее фотография из аптеки.

Сотрудники заведения узнали Аллу Борисовну и попросили попозировать с ними перед камерой, на что звезда спокойно согласилась.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты Пугачевой смогли пробраться к квартире звезды на улице Горького и погладить ее пуделя, который выскочил в подъезд. Примадонна вежливо побеседовала с ними и даже пригласила на репетиции.

Также в Сети активно обсуждается ролик с любимицей публики, где ей 18 лет. В юности она была худенькой и черноволосой, а в голосе не было и тени фирменной хрипотцы.