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Не прожил и года без «Иванушек»: трагедия Игоря Сорина 

Газета.Ru 4 часа назад
Талант и депрессия: как уходил Игорь Сорин
Фото: ТАСС
4 сентября 1998 года не стало Игоря Сорина, бывшего солиста группы «Иванушки International». «Газета.Ru» рассказывает о стремительной карьере талантливого артиста и его трагической смерти.
Игорь Сорин (по отцу — Райберг) в этом году мог отпраздновать полувековой юбилей — 50 лет ему бы исполнилось 10 ноября. Однако талантливого артиста не стало задолго до знаменательной даты, еще в 1998-м, когда певцу не было и 30-и.
Рвение к искусству стало отчетливо проявляться у Сорина еще в раннем возрасте: будучи мальчишкой, он, трудный, но одаренный ребенок, прошел кастинг на главную роль в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Радость Игоря, мечтавшего сыграть в экранизации знаменитого романа Марка Твена, впрочем, продлилась недолго, сменившись разочарованием, — в последний момент создатели ленты решили заменить Сорина Федором Стуковым, а самому мальчику в качестве компенсации отдали одну из эпизодических ролей.
Эти события Игорь воспринял слишком близко к сердцу, на время впав в глубочайшую депрессию.
Помимо актерства, Сорин еще до наступления совершеннолетия стал активно заниматься музыкой — во время обучения в школе юноша создал собственную группу, с которой пробовался на различных конкурсах. Попутно он недолго проработал в Театре имени Ермоловой, а немногим позднее поступил в «Гнесинку».
Училище Игорь, однако, окончил не с первого захода. На третьем курсе его внезапно утвердили солистом в мюзикл «Метро» Варшавского музыкально-драматического театра, и студенту стало не до занятий: Сорин начал пропадать на гастролях. Постановка, одним из участников которой, к слову, был Андрей Григорьев-Апполонов, произвела фурор в Европе, но в США провалилась. Несмотря на это, Игорю предложили продолжить обучение в Штатах, на что ему пришлось ответить отказом по финансовым причинам. В итоге Сорин, получив ценный для будущей карьеры опыт, вернулся на родину, где наконец-то окончил «Гнесинку». После выпуска он успел немного проработать в театре «Ученая обезьяна», шоу «Сам себе режиссер», а также исполнить песни Незнайки в музыкальной аудиосказке «Приключения Незнайки и его друзей».
Поворотным для карьеры Сорина стал кастинг на позицию солиста группы «Иванушки International», основанной Игорем Матвиенко, — поучаствовать в пробах старого приятеля, что примечательно пригласил все тот же Григорьев-Апполонов.
В российский шоу-бизнес «Иванушки» ворвались стремительно: ряд запоминающихся песен, включая суперхит «Тучи», вкупе с актуальным на тот момент сценическим образом коллектива сделали участников бэнда большими знаменитостями со всем из этого вытекающим. Впрочем, в отличие от коллег по группе Сорину обрушившаяся на него популярность вскоре наскучила — по словам его близких, исполнитель, мечтавший писать более серьезную музыку, стал «задыхаться» в «Иванушках».
В 1998-м певец принял радикальное решение — наплевав на славу, признание и немалый заработок, он покинул проект Матвиенко, объявив о начале сольной карьеры. Отдохнув от накопившейся усталости в круизе, Сорин стал активно работать над сочинением собственных композиций, в частности, успев записать «Русалку».
1 сентября того же года — всего спустя несколько месяцев после расставания с «Иванушками» — Игорь упал с балкона шестого этажа студии, где трудился над альбомом, и лишь каким-то чудом не скончался мгновенно. Позднее врачи констатировали ему перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук. Когда артист находился в реанимации, казалось, его жизнь была спасена — Сорин пришел в сознание, был отключен от аппарата ИВЛ, сумел поговорить с родными.
Но выкарабкаться Игорю все-таки не удалось — его сердце не выдержало перенесенных нагрузок, остановившись 4 сентября 1998-го. Сорину тогда шел 29 год.
Подробности кончины музыканта до сих пор остаются неизвестными. В числе прочих причин его ухода называются наркотики, банальная случайность и даже убийство.
В «Иванушках» Сорина вскоре заменил Олег Яковлев, впоследствии отдавший группе 15 лет. В 2017-м — когда артиста не стало на фоне обострившихся проблем со здоровьем — место третьего участника коллектива стали считать «проклятым».
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Шоу-бизнес , Статьи , Марк Твен , Олег Яковлев , Игорь Матвиенко , Игорь Сорин , Федор Стуков , Газета.Ru
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