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Селфи Пугачевой ужаснуло поклонников 

360tv.ru + ещё 10 4 часа назад
Селфи Пугачевой ужаснуло поклонников
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева поделилась в Instagram новым фото с отдыха. Однако ее поклонники оказались не готовы к снимкам Примадонны без фотошопа, сообщил сайт «Дни.ру».
Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми отдыхают в Юрмале на протяжении нескольких недель. Именитая семья снимает виллу в курортном городе. Пара наслаждается белым песком и морем. Однако долгое пребывание на солнце отразилось на внешности Пугачевой не самым лучшим образом. Об этом Примадонна сообщила в социальной сети, сопроводив пост двумя фотографиями лица крупным планом.
«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это седьмая молодость пришла?», — написала певица.
Многие подписчики, в том числе именитые, засыпали артистку комплиментами. Другие же посчитали фото неудачным. Оказалось также, что многие оказались просто не готовы видеть селфи певицы без фотошопа и фильтров, сообщило ИА Nation News.
«Как певице вам нет равных! Но снимать себя близко — кошмар! На концертах и по телевизору — классная! А это фото — точно не комильфо!» — написал один из пользователей.
Нашлись и те, кто решил высказать свое негативное отношение более резко.
«Ну и прилизыш…»,
«Я не пойму — тут имплант в подбородке стоит»,
«Ну и рожа»,
«Это не веснушки, а гиперпигментация возрастная… к сожалению АБ», — высказались хейтеры.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Юрмала
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