Селфи Пугачевой ужаснуло поклонников

Алла Пугачева поделилась в Instagram новым фото с отдыха. Однако ее поклонники оказались не готовы к снимкам Примадонны без фотошопа, сообщил сайт «Дни.ру».

Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми отдыхают в Юрмале на протяжении нескольких недель. Именитая семья снимает виллу в курортном городе. Пара наслаждается белым песком и морем. Однако долгое пребывание на солнце отразилось на внешности Пугачевой не самым лучшим образом. Об этом Примадонна сообщила в социальной сети, сопроводив пост двумя фотографиями лица крупным планом.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это седьмая молодость пришла?», — написала певица.

Многие подписчики, в том числе именитые, засыпали артистку комплиментами. Другие же посчитали фото неудачным. Оказалось также, что многие оказались просто не готовы видеть селфи певицы без фотошопа и фильтров, сообщило ИА Nation News.

«Как певице вам нет равных! Но снимать себя близко — кошмар! На концертах и по телевизору — классная! А это фото — точно не комильфо!» — написал один из пользователей.

Нашлись и те, кто решил высказать свое негативное отношение более резко.

«Ну и прилизыш…»,

«Я не пойму — тут имплант в подбородке стоит»,

«Ну и рожа»,