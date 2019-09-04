Сергей Лазарев расплакался в студии 

Поп-исполнитель Сергей Лазарев у себя в инстаграме признался, что столкнулся с проблемой во время записи новой песни..
По словам Лазарева, ему нелегко петь.
"Пою и начинаю плакать, ком в горле… Говорю "стоп", слышу, звукорежиссер тоже плачет… Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу", — написал Лазарев, анонсировав выход нового альбома в ноябре 2019 года.
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Столкнулся с проблемой во время записи новой песни… пою и начинаю плакать, ком в горле… говорю «стоп», слышу звукорежиссер тоже плачет…😂😂 короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу… 2 часть альбома будет слезливая… обрыдаетесь😂 премьера в ноябре…#студия #слезы @the_andrew_weed
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев мог стать прототипом персонажа для комедии Netflix.