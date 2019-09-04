Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Лазарев расплакался в студии 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Сергей Лазарев расплакался в студии
Фото: РИА Новости
Поп-исполнитель Сергей Лазарев у себя в инстаграме признался, что столкнулся с проблемой во время записи новой песни..
По словам Лазарева, ему нелегко петь.
"Пою и начинаю плакать, ком в горле… Говорю "стоп", слышу, звукорежиссер тоже плачет… Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу", — написал Лазарев, анонсировав выход нового альбома в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев мог стать прототипом персонажа для комедии Netflix.
Газета.Ru: последние новости
Алла Пугачева избегает солнца Алла Пугачева избегает солнца Мачеха проводила в школу дочь Юлии Началовой Мачеха проводила в школу дочь Юлии Началовой Отца Бузовой разыскивает налоговая инспекция Отца Бузовой разыскивает налоговая инспекция
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным47
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции95
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен643
Российский спецназ обнаружен в Идлибе
Российский спецназ обнаружен в Идлибе16
США нашли способ уничтожить С-300
США нашли способ уничтожить С-3001
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
00:50
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Политика
Зеленский вступился за педофилов
05:26
Зеленский вступился за педофилов
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение