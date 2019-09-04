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Лепс перенес две операции на голосовых связках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Российскому певцу Григорию Лепсу сделали две операции на связках, а после восстановления его ждут дуэты с Полиной Гагариной и Аллой Пугачевой.
Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом. В настоящее время артист проходит реабилитацию.
Как рассказал 57-летний певец изданию StarHit, в начале мая ему сделали операцию на связках в Париже, после чего в начале июля пришлось сделать еще одну. Лепс отметил, что уже через несколько дней он начал петь, хотя у других на восстановление уходит год-два.
«Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга», — сказал он.
Григорий Лепс признался, что после восстановления его ждет дуэт с Полиной Гагариной, а также он мечтает спеть с Аллой Пугачевой, однако с ней пока не удалось согласовать репертуар.
Певец рассказал, что никак не может уйти на заслуженный отпуск, поскольку выступает примерно через день — его все зовут на телевидение и на концерты.
«Я действительно собирался уходить на пенсию. Не получилось по нескольким причинам. Хотел выстроить к тому времени бизнес, который бы приносил примерно такой же доход, что и выступления», — добавил Лепс, отметив, что предприниматель из него получился не блестящий.
В настоящее время Лепс владеет продюсерским центром, производит алкоголь и очки, а его супруга занимается ювелирным бизнесом.
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Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Полина Гагарина , Алла Пугачева
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