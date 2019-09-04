Волочкова объяснила, почему не афиширует возлюбленного

Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного

Анастасия Волочкова вот уже продолжительное время держит интригу и не раскрывает имя своего возлюбленного. Она старательно следует принципу «счастье любит тишину» и признается, что не хочет «светить» молодого человека, чтобы сохранить радость любви.

«Хотим сохранить нашу радость, уединение в тайне ото всех. Я обожглась на том, когда дала людям понять с кем я живу», — признается балерина.

Эти отношения длятся уже почти 11 месяцев. Влюбленные все время проводят вместе и расставались только единожды — на время поездки балерины в Грецию.

Анастасия признается, что расставание было для пары настоящей катастрофой.

«Потому что все 10 месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели», — сказала балерина.

Она призвала поклонников и завистников меньше переживать за ее жизнь, поскольку у нее все в порядке. А что касается любви — то это постоянный спутник блондинки.