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Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного 

Teleprogramma.pro + ещё 1 38 минут назад
Волочкова объяснила, почему не афиширует возлюбленного
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова вот уже продолжительное время держит интригу и не раскрывает имя своего возлюбленного. Она старательно следует принципу «счастье любит тишину» и признается, что не хочет «светить» молодого человека, чтобы сохранить радость любви.
«Хотим сохранить нашу радость, уединение в тайне ото всех. Я обожглась на том, когда дала людям понять с кем я живу», — признается балерина.
Эти отношения длятся уже почти 11 месяцев. Влюбленные все время проводят вместе и расставались только единожды — на время поездки балерины в Грецию.
Анастасия признается, что расставание было для пары настоящей катастрофой.
«Потому что все 10 месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели», — сказала балерина.
Она призвала поклонников и завистников меньше переживать за ее жизнь, поскольку у нее все в порядке. А что касается любви — то это постоянный спутник блондинки.
«Я не могу без любви. Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна? Невозможно», — комментирует Волочкова Пятому каналу.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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