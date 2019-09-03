Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

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Малышева раскрыла подробности лечения Алибасова и показала его пищевод изнутри 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Телеведущая Елена Малышева раскрыла подробности лечения продюсера Бари Алибасова от отравления. Она посвятила его истории болезни фрагмент передачи «Жить здорово!» на Первом канале, видео доступно на YouTube.
Малышева кратко пересказала известные факты об отравлении Алибасова, а также обратила внимание на то, что в различных ток-шоу (в частности, в передаче «На самом деле» на Первом канале) эксперты пытались уличить продюсера во лжи.
Ведущая уточнила, что медики не раскрывали секретов лечения пациента, так как это запрещено законом. Получив официальное разрешение на обнародование всех данных, редакторы программы пригласили врачей из института имени Склифосовского.
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Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Алибасов поступил с диагнозом «отравление прижигающей жидкостью» и заметил, что пациент был абсолютно трезв.
Врач Юрий Тетерин прокомментировал видеозапись эндоскопического исследования пищевода продюсера: он обратил внимание на черные и красные фрагменты слизистой, заметив, что это признаки третьей и четвертой степени ожогов. Спустя почти две недели пищевод оказался почти здоровым.
«Розовая красивая слизистая», — прокомментировала ролик Малышева.
Поцхверия заявил, что Алибисову вводили огромное количество жидкости, чтобы избежать токсического шока. Позднее он заметил, что у пациента был ожог дыхательных путей, и медики даже рассматривали возможность провести трахеотомию. Малышева заметила, что продюсеру следует постоянно наблюдаться у врачей и пристально следить за своим здоровьем.
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