Микки Рурк напугал поклонников пластикой

Микки Рурк испугал поклонников похожим на маску лицом

Поклонники известного голливудского актёра Микки Рурка пришли в ужас от его неподвижного, как маска из воска, лица. ИА "Экспресс-Новости" стало известно, что 66-летний артист принял участие в американском утреннем шоу, где рассказал о своём участии в нашумевшем фильме "Рестлер". Рурк отметил, что сниматься в этой картине ему посоветовал личный психиатр. Зрители удивились, хотя многие давно подозревают, что красавчик Микки явно имеет некие проблемы психиатрического плана.

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Однако больше всего поразила фанатов внешность актёра. Его лицо изменилось до неузнаваемости из-за большого количества инъекций и пластических операций. Некоторые пользователи Twitter констатировали, что лицо Рурка "умерло", а сам он походит на недавно разведённую пожилую леди. Многие стали публиковать фотографии молодого и ещё такого красивого и харизматичного Микки, чтобы сравнить его с нынешней "монстрообразной" внешностью, ставшей очередной жертвой пластических хирургов и собственного рвения выглядеть молодо и свежо.

Истинные же поклонники принялись защищать Рурка и заявили, что любят и уважают его любым. И коль уже он решил выглядеть именно так, то это его право. Впрочем, 66-летний артист утверждает, что изначально он обратился к пластическим хирургам из-за большого количества травм. Рурк профессионально занимался боксом. Однако врач только изуродовал лицо Микки, обезобразив его полностью. Чтобы восстановить прежнюю форму носа, артисту пришлось пересаживать туда хрящ из уха.

Он признавался, что страшно переживал, когда смотрел в зеркало. Особо удручали его старые фильмы с его участием, где он ещё молод и привлекателен. В 2012 Рурк пережил круговую пластику, которая отчасти исправила некоторые неудачи более ранних операций. Операция прошла успешно, артист, казалось, был доволен результатом, но остановиться так и не смог. В 2015 году Микки ещё раз обратился в клинику. На этот раз медики снова перестарались. В нынешнем Рурке уже не узнать прежнего обаятельного актёра.