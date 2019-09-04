Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали 

Мужчина, похитивший из гримерки телефоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова, найден, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный украл мобильные телефон Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках программы "Кино в деталях".
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", — сообщил собеседник агентства.
Официальный представитель МВД Ирина Волк, в свою очередь, сообщила, что задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице в Москве. Похищенные гаджеты также найдены.
"Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей… По подозрению в совершении данного преступления на Ставропольской улице полицейскими задержан ранее судимый за аналогичное противоправное деяние житель Москвы", — сообщила Волк. Сейчас мужчина заключен под стражу.