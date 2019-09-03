Джастин Бибер рассказал о депрессии и наркотиках

Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.

В посте в Instagram исполнитель признался, что в 19-летнем возрасте начал употреблять «довольно тяжёлые наркотики».

«Надеюсь, вы найдёте время прочитать это, написано от сердца», — сказано в подписи к посту.

По словам Бибера, он стал обидчивым, злым и неуважительно относился к женщинам. Он отдалился от людей, которые его любили, словно закрывшись в ракушке. Певец отметил, что у него ушли годы на то, чтобы исправить ситуацию.

​«Сейчас я путешествую по лучшему сезону своей жизни — браку. Это новая сумасшедшая ответственность. Ты учишься терпению, доверию, целеустремлённости, доброте, смирению и всем тем вещам, которые характерны для хорошего человека», — поделился Бибер.