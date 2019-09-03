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Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков 

News.ru 2 часа назад
Джастин Бибер рассказал о депрессии и наркотиках
Фото: globallookpress.com
Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.
В посте в Instagram исполнитель признался, что в 19-летнем возрасте начал употреблять «довольно тяжёлые наркотики».
«Надеюсь, вы найдёте время прочитать это, написано от сердца», — сказано в подписи к посту.
По словам Бибера, он стал обидчивым, злым и неуважительно относился к женщинам. Он отдалился от людей, которые его любили, словно закрывшись в ракушке. Певец отметил, что у него ушли годы на то, чтобы исправить ситуацию.
​«Сейчас я путешествую по лучшему сезону своей жизни — браку. Это новая сумасшедшая ответственность. Ты учишься терпению, доверию, целеустремлённости, доброте, смирению и всем тем вещам, которые характерны для хорошего человека», — поделился Бибер.
Как писал News.ru, осенью 2018 года Джастин Бибер женился на американской топ-модели Хейли Болдуин. Пара расписалась в суде в Нью-Йорке.
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Шоу-бизнес , Хейли Болдуин , Джастин Бибер
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