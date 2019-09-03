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Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 2 часа назад
Певец и композитор Игорь Николаев, написавший текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, рассказал о том, что именно происходило в этот день.
«Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю», — написал Николаев в своем аккаунте в Instagram.
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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65, Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» — ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Сам Шуфутинский, комментируя RT популярность своей песни «Третье сентября», заявил, что не думает, «что песня своей популярностью обязана каким-то мемам».
«Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — заявил он.
В прошлом году депутат Верховной рады Олег Ляшко спел песню «Третье сентября» и выложил видеозапись в Сеть. А сам Шуфутинский не исключил, что запишет ремейк своего хита вместе с певицей Монеточкой или Гречкой.
Напомним, в понедельник Музыкант Юрий Лоза назвал безвкусицей шутки о ставшей мемом песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которые становятся предметом обсуждения в Сети лишь раз в году.
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Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Игорь Николаев , Олег Ляшко , Михаил Шуфутинский , Верховная Рада
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