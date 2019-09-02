Стало известно, сколько Виторган заплатил за рождение дочери

Известный актер Эммануил Виторган заплатил два миллиона, чтобы стать отцом в четвертый раз. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Ранее 79-летний Эммануил Виторган объявил в своем Instagram о рождении дочери, которую назвали Кларой.

При этом в прошлом году у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась дочь Этель. Пользователи соцсети в комментариях к записи неоднозначно восприняли новость о рождении еще одного ребенка в семье актера, напомнив о возрасте родителей.

По данным источников в окружении пары, для рождения младшей дочери супруги прибегли к услугам суррогатной мамы, сообщает «СтарХит».

«По примерным подсчетам, это обошлось в 2 миллиона рублей. За месяц до ее рождения [дочери] родители нашли двух нянь. Первая должна жить в их доме и следить за Кларой, а вторая — просто помогать присматривать за Этель», — отмечается в статье.

В свою очередь Виторган отметил, что понимает, сколько ему лет и что важные события в жизни дочерей, возможно, будут происходить без него.